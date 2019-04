Rekonstruerte KNM Helge Ingstad-seglasen

innenriks

Dei to skipa passerte kvarandre på trygg avstand, melder NRK.

Undersøkinga av ulykka med tankskipet Sola TS og fregatten KNM Helge Ingstad har gått føre seg for fullt sidan ulykkesnatta 8. november i fjor.

Observasjonsseglasen natt til tysdag vart gjort for å bidra til ei endå betre forståing av hendingsgangen, for både politiet og Havarikommisjonen. Målet var, ifølgje Havarikommisjonen, å gjennomføre seglasen under forhold mest mogleg like dei som var ved ulykkestidspunktet.

Det er allereie innhenta store mengder informasjon gjennom samtalar med alle involverte, synfaring av den forliste fregatten og i form av tekniske og elektroniske data.

