Nye klagereglar skal hindre arkivslurv

innenriks

– I dag er det ein del døme på at det blir slurva med arkivføring. Og det er ingen verkemiddel dersom ein synest dette blir gjort dårleg. Derfor foreslår vi eigne klagereglar, seier leiar Christian Reusch i arkivlovutvalet til NTB.

Utvalet la tysdag fram eit utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiv, som skal avløyse arkivlova frå 1999. Utvalet foreslår også sanksjonar dersom verksemder bryt arkivlova, og meiner Fylkesmannen skal føre tilsyn i kommunar og fylkeskommunar.

I 2017 gjennomførte Riksrevisjonen ei kartlegging over praksisen til statsforvaltinga med arkivering og journalføring av offentlege saksdokument. Det vart då slått fast at forvaltningane er for dårlege på openheit og innsyn.

Fornøgd med klagerett

Norsk Presseforbund (NP) har i eit møte med utvalet tatt opp problema med for dårleg openheit i arkiva. Jurist Kristine Foss i NP er fornøgd med at utvalet tar desse problema på alvor.

– Det er heilt nødvendig med sanksjonar. I dag er det mykje lettare å halde tilbake informasjon enn å gi ut for mykje. Det får ingen konsekvensar å halde tilbake informasjon, seier ho.

Ho seier klageretten som blir foreslått, er ei sterk betring.

– Det er i dag inga formell klagemoglegheit, trass i avgjerande konsekvensar for moglegheit for innsyn og openheit, seier Foss til NTB.

Arkivutvalet slår også fast at praksisen med postjournalar og journalføring bør ta slutt til fordel for ei meir moderne løysing.

– Journalen er eit verktøy med lange tradisjonar for å få kontinuerleg oversikt over saker, men vi trur ikkje framtida er i det formatet. Tilgjenge må bli handtert med andre verktøy, seier Reusch.

Mykje informasjon går tapt

Foss strekar under at ho ikkje har fått sett seg inn i korleis utvalet meiner journalane skal erstattast, men er samd i at det må på plass nye løysingar.

– Mange trur journalen er ein spegel av kva som finst i arkiva, men det stemmer ikkje. Eg liker tanken med ei ny tilnærming, i alle fall viss det bidrar til eit meir rett bilde av kva arkiva inneheld, seier Foss.

Ho strekar under at journalen har ein viktig funksjon for å få vite kva ein kan søke innsyn i.

– Det må vere ein tanke om korleis ein kan ta vare på funksjonen til journalen, seier ho.

Digitalt arbeid må sikrast

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) og statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet var til stades under overrekkinga av utgreiinga tysdag.

– Arkivlova har ikkje halde tritt med digitaliseringa. Eg er opptatt av openheit i det offentlege, og at det vi gjer kan etterprøvast. Når forvaltinga arbeider digitalt, må vi sikre dette på nye måtar, seier Grande.

(©NPK)