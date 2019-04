Norske fangar er blant dei dyraste i Europa

innenriks

Berre Sverige har høgare fangeutgifter enn Noreg. Der kostar ein fange i snitt drygt 3.600 kroner per døgn, medan danskane betaler i underkant av 2.000 kroner per fange i døgnet.

Samtidig har Noreg redusert utgiftene med 23,5 prosent frå 2016 til 2018, ifølgje rapporten frå Europarådet. Det heng truleg delvis saman med at fengslingsraten, det vil seie mengda innsette per 100.000 innbyggarar, har falle med 11,6 prosent til 65,4.

Noreg har samtidig fleire innsette målt mot innbyggartalet enn alle dei nordiske naboane våre og dessutan Nederland og Slovenia. I Europa sett under eitt fall fengslingsraten med 6,6 prosent i perioden, viser rapporten.

Russland har den absolutt høgaste fengslingsraten, med 418 innsette per 100.000 innbyggarar, nesten dobbelt så mange som neste land på lista, Slovenia.

Noreg er òg blant dei europeiske landa som har flest utanlandske innsette. Nesten éin av tre, 32,1 prosent, har ikkje-norsk bakgrunn.

Noreg ligg også nokså langt over det europeiske gjennomsnittet når det gjeld kor mange som sonar for narkotikakriminalitet. Medan snittet i Europa er nesten 17 prosent, er éin av fire innsette i Noreg dømde for narkotika.

(©NPK)