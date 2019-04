Forskarar: Norske Netflix tilbyr lite norsk film

innenriks

Forskarane har undersøkt Netflix’ tilrådingar til norske kundar, attgitt i ein forskingsartikkel som er publisert i det nye nummeret av Norsk Medietidsskrift. Forskarane har undersøkt tilrådingane 27 kundar fekk frå Netflix over ein periode på 12 timar, til saman 270 tilrådingar.

– Dette er eit augneblinksbilde, som vi meiner det er tilstrekkeleg til å vise at det føregår ei algoritmisk utveljing, og at Netflix’ eige innhald kjem høgare enn anna material, seier førsteamanuensis Kim Tallerås ved institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Oslo Met til Dagsavisen.

Forskarane noterer at ingen av respondentane deira fekk tilrådd ein einaste norsk film gjennom det som er den største strøymetenesta i marknaden. 55 prosent av norske hushald abonnerer på Netflix, ifølgje Forbrukarundersøkinga til elektronikkbransjen for 2018.

Derimot var ni av dei 13 meste tilrådde Tv-seriane og filmane produksjonar med tilknyting til Netflix.

«I Netflix' tilfelle virker det klart at tjenesten ikke er villig til å betale for å få et større antall norske titler inn i tilbudet», heiter det vidare.

