Fleire kvinner på topp for Arbeidarpartiet

innenriks

42 prosent av ordførarkandidatane til partiet er kvinner, viser oppteljinga etter at listene er klare. Det er ein auke på 10 prosentpoeng sidan 2015.

– Dette er eit stort og viktig løft for meir likestilling i politikken. Eg er svært glad for at systematisk arbeid over tid for betre kjønnsbalanse har gitt resultat. No skal vi jobbe for at flest mogleg av Arbeidarpartiets dyktige damer også blir valde som ordførarar etter valet i september, seier Stenseng.

Arbeidarpartiet stiller lister i 353 kommunar ved valet i haust.

Saman med partileiar Jonas Gahr Støre og nestleiar Hadia Tajik heldt Stenseng tysdag pressekonferanse i forkant av landsmøtet til partiet som opnar torsdag.

Då samlast 300 delegatar frå heile landet i Oslo. Mange av dei er kandidatar ved valet i haust.

