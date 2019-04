Motorsykkelsalet opp 25 prosent på fem år

innenriks

Ifølgje tal Dagens Næringsliv har henta inn frå Statistisk sentralbyrå, var det ved årsskiftet registrert 166.000 tunge og 27.000 lette motorsyklar i Noreg, ein auke på rundt 26 og 25 prosent på fem år.

Arve Lønnum i Motorsykkelimportørenes Forening trur på rekord i 2019.

– Allereie no, før mars er unnagjord, ser det utruleg bra ut. Det gjeld både salet av lettare motorsyklar, som er langt over normalen, og salet av dei tunge motorsyklane, som ligg godt over det svært gode fjoråret, seier Lønnum.

Eigar av AMD Motorsykler i Oslo, Geir Arnestad, har sin teori om årsaka og påpeikar at no må sjølv elbilar betale i bomringen i Oslo, medan motorsyklar passerer gratis.

– Men det er ikkje så enkelt at det berre er bomringen som skaper salsauke. God familieøkonomi og lågare avgifter på mange av syklane speler sjølvsagt ei stor rolle, seier han.

Når det gjeld mopedar, har utviklinga gått motsett veg: Det er ved årsskiftet registrert 163.000 mopedar, som er om lag 7 prosent mindre enn for fem år sidan.

– Der ser du effekten av elsykkelboomen; dei er billege, enkle å parkere, du treng ikkje førarkort og dei er kjappe, meiner Arnestad.

(©NPK)