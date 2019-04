LO ber medlemmer møte på jobb – mekling går føre seg enno

innenriks

Det skriv dei på nettsidene sine. Dei ber medlemmene vente på nærare beskjed.

Like før klokka 6 måndag morgon får NTB opplyst av NHO at det er «lite sannsynleg» med ein ny pause i meklinga, og at partane sannsynlegvis vil sitje lenger på overtid.

Partane har forhandla på overtid sidan fristen gjekk ut ved midnatt natt til måndag. Klokka 23 søndag sa riksmeklaren at det framleis var «betydeleg avstand» mellom partane, og han har tidlegare uttalt at streikefaren er til stades.

Begge partar har tidlegare oppgitt at dei ikkje kan seie noko om kva for saker det blir forhandla om.

Blir ikkje LO og NHO samde, er LO-medlemmer i bedrifter som Statkraft, Mills, Ringnes, Telenor, PostNord og Bring blant dei som blir tatt ut i første streikerunde, ifølgje ei LO-oversikt.

Frå YS' side er Parat-medlemmer i Adresseavisen og Aller Media blant dei som er omfatta av det første streikeuttaket.

Totalt vil om lag 25.000 arbeidstakarar frå LO og YS bli tatt ut i ein eventuell streik.

