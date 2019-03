Tre av kunstnarane bak «Ways of Seeing» får millionstipend

innenriks

Til saman er det delt ut 861 stipend, og det kom inn 8.521 søknader, opplyser Kulturrådet fredag morgon.

– Med årets tildelingar ønsker utvalet å minne om at Statens kunstnarstipend bidrar til eit mangfald av kunstneriske ytringar. Stipendordningane bidrar til kunst som elles ikkje ville vorte skapt og til å bygge eit breitt spekter av kunstnarskap, seier utvalsleiar Trude Gomnæs Ugelstad.

Tre kunstnarar

Ifølgje NRK får Pia Maria Roll rundt 1,34 millionar kroner over ein periode på fem år. Sara Baban får 536.000 kroner over to år, medan Hanan Benammar får rundt 805.000 kroner fordelt på tre år. Dei tre står bak Ways of Seeing», som har ført til kraftig debatt etter oppsettinga på teateret Black Box i Oslo.

– Eg var med på å godkjenne dette. Fagkomiteen har vurdert at desse kunstnarane har den faglege kvaliteten som trengst og dei får stipenda etter ei kunstfagleg vurdering, forklarer utvalsleiar Trude Gomnæs Ugelstad i Kulturrådet til NRK.

NRK har ikkje klart å få tak i kunstnarane for kommentarar.

Huset til Wara

Teaterdirektøren ved Black Box og dei fire kunstnarane bak framsyninga vart sikta for å ha krenkt privatlivets fred etter at sambuaren til avtroppande justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) melde dei. I teaterframsyninga blir det brukt bilde av bustaden til Wara og sambuaren hans Laila Anita Bertheussen.

Seinare er Bertheussen sikta i tilknyting til bilen til familien 10. mars. Ho er òg mistenkt for å stå bak dei andre tilfella av mellom anna tilgrising av huset til familien. Saka mot teaterdirektøren og kunstnarane er lagt bort.

