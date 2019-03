Skodespelar og komikar Jon Skolmen er død

innenriks

Skolmen har som ein av Noregs aller kjæraste artistar underhalde store og små i over 40 år, og har vore å sjå på TV, film og revyar i både inn- og utland. Han var onkel til Hege Schøyen og Anne Ryg, og far til Christian og Tine Skolmen.

Debuten som filmskodespelar kom i 1980 i filmen «Selskapsreisen», som vart folkekjær både i Noreg og Sverige. Der spelte han saman med svenske Lasse Åberg, i eit samarbeid som fortsette i «Selskapsreisen 2» (1985), «S. O. S – En selskapsreise» (1988), «Den ufrivillige golferen» (1991) og «Helsereisen – en smal film» (1999).

I tillegg til filmkarrieren var Skolmen i mange år tilsette i NRK, der han blir hugsa for mellom anna barneprogrammet «Jon med skrivemaskinen». I 1976 vann han saman med Trond Kirkvaag både Gullrosen, Chaplinprisen og presseprisen i Montreux for «The Norway to broadcasting», eit humorprogram om kringkastingshistoria i Noreg.

Seinare generasjonar kjenner komikaren og skodespelaren som blånissen «Mjøltyt» i TV-serien «Jul i Blåfjell», og dessutan frå NRK-suksessen «Julekongen» og ei rekke teaterframsyningar fram til han sa seg ferdig i 2015.

– Vennleg og empatisk

Mange var glade i Skolmen, og nyheita om bortgangen blir møtt med sorg. Samtidig blir han hylla for den fantastiske karrieren sin og den varme personlegdomen.

– Han var ein veldig vennleg og empatisk person. Vi hadde det veldig morosamt då vi laga filmane, seier den mangeårige samarbeidspartnaren hans Lasse Åberg til Expressen.

– Dette var triste nyheiter. I over 40 år var du ein av våre mest folkekjære artistar. Takk for alt, Jon, skriv kulturminister Trine Skei Grande (V) på Twitter.

– Vedunderleg humor

Skodespelarkollega Ingar Helge Gimle, som spelte saman med Skolmen i filmen «Plastposen», seier til TV 2 at det er vondt å høyre om Skolmens bortgang.

– Han har betydd mykje for meg. Han casta meg i den første filmrolla mi etter teaterskulen, i «Plastposen» i 1986. Alle dei medverkande hadde nokre herlege sommarveker saman, og eg vart kjent med Jon. Ein varm og snill mann, med ein vedunderleg humor. Eg vil sakne han. Tankane mine går til barn og barnebarn. Kvil i fred, Jon, seier Gimle.

Også Anne Marie Ottersen spelte saman med Skolmen i «Plastposen».

– Noko så utruleg trist. Eg har kjent Jon i mange år, ein utruleg evnerik kunstnar. Jobba med han litt i TV for mange år sidan. Eit stort sakne for oss alle. Sender varme tankar og kondolansar til familien, seier Ottersen.

– Morosamt liv

I samband med utdelinga av Komiprisen i 2009 vart Skolmen og den lange karrieren hans hylla med årets heiderspris.

– Vinnaren har vore aktivt med frå det første året til fjernsynet, kjent gjennom barne-TV, der han laga stor underhaldning med ei skrivemaskin og ein persienne, sa Knut Lystad – og dermed forstod alle at det var Skolmen som skulle heidrast med den gjævaste heidersprisen under den TV-sende Komiprisen 2009.

– Eg er kjempeglad. Litt sjokka. Det har vore eit morosamt liv, det er heilt sikkert altså, sa Skolmen sjølv.