Regjeringa vil gi media meir føreseielege vilkår

innenriks

Han vil etablere faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og den direkte mediestøtta. Målet er å gi mottakarane meir føreseielege vilkår og større sjølvstende, heiter det i ei pressemelding.

Regjeringa opprettar eit uavhengig mediestøtteråd for å sikre og styrke prinsippet om «armlengdes avstand».

– I ei tid med raske endringar er det avgjerande for mediebransjen at ein ser dei politiske verkemidla i eit heilskapleg og langsiktig perspektiv, seier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Presentert hos lokalavisene

Ho presenterer fredag mediestøttemeldinga på årsmøtet til Landslaget for lokalaviser i Drammen.

– Ved å samle mediestøtta i éi ordning, legg vi til rette for meir føreseielege rammer samtidig som vi styrker prinsippet om armlengdes avstand. Politiske avgjerder om mediestøtte bør vere tufta på overordna omsyn som ligg fast over fleire år. Dette vil fremme balansen mellom nasjonale og lokale medium, mellom kommersielle og offentleg finansierte medium, og mellom etablerte og nye medium, seier Grande.

Omfordeling

Til liks med Mediemangfaldutvalet ønsker regjeringa å omfordele den direkte mediestøtta til fordel for lokale medium.

«Lokale medier er viktige for lokaldemokratiet. Det er derfor viktig å beholde et finmasket nett av lokale nyhetsmedier, og regjeringen ønsker å satse på lokalt mangfold», heiter det i pressemeldinga.

Ifølgje regjeringa er eit nytt, supplerande mål for den direkte mediestøtta at ho skal legge til rette for lokale medium i heile landet.

«Regjeringen vil unngå «hvite flekker» geografisk ved å sørge for omfordeling til små, lokale aviser. Regjeringa vil starte omleggingen fra 2020 i dialog med bransjen. Fra 2021 vil Mediestøtterådet videreføre denne fordelingen», heiter det.