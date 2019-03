Klassekampen-redaktør meiner mediestøtta bør gå til alle

innenriks

– Eg synest det er fint at dei vil styrke lokalavisene. Men det er leitt at dei vil gjere det på rekning av mediemangfaldet generelt ved å ta frå dei riksdekkande meiningsberande avisene, seier ansvarleg redaktør Mari Skurdal i Klassekampen.

Klassekampen var den avisa som fekk mest statleg støtte i fjor – knappe 43 millionar kroner.

Fredag presenterte kulturminister Trine Skei Grande (V) den nye meldinga til regjeringa om mediestøtte på landsmøtet til Landslaget for lokalaviser (LLA) i Drammen.

Bekymra

Den nye mediestøtta inneber mellom anna ei omfordeling til små, lokale aviser. På sikt vil dreiinga innebere ein reduksjon til aviser som i dag får mest pressestøtte. Det gjeld særleg riksdekkande aviser som Dagsavisen, Klassekampen og Vårt Land.

Skurdal er spesielt bekymra for distribusjon og trykkekostnader når nokon blir prioriterte framfor andre.

– Det er kjempefint at kulturministeren vil glede dei lokale avisene rundt om i landet, men viss ho om ei veke skal endre postlova slik at dei ikkje kjem ut, er ikkje støtta verd noko. Trygge rammer inneber òg at staten skal kunne hjelpe i distribusjonen.

Gradvis innføring

Ifølgje kulturministeren vil dreiinga i mediestøtta skje gradvis slik at den totale støtta blir auka i ein periode. I år har media fått 586 millionar kroner over statsbudsjettet.

– Det er ei førestilling om at det er ei slag kneik dei norske media skal komme over, men det er ikkje noko som tilseier at dei strukturelle utfordringane vil endre seg, seier ho.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) støttar auka støtte til dei minste lokalavisene, men seier til NTB at dei saknar eit tiltak for dei større lokalavisene og regionavisene.

