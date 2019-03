Grande vil satse meir på lokal journalistikk

innenriks

Fredag presenterte ho den nye meldinga til regjeringa om mediestøtte på landsmøtet til Landslaget for lokalaviser (LLA) i Drammen, der 200 lokalavisjournalistar var samla.

Jubel

Og nettopp lokalavisene har grunn til å juble over ei ny innretning på pressestøtta: Grande varslar nemleg ein solid dreiing av pressestøtta i retning små og lokale medium.

– I dag har vi mange stader som lever i halvskygge og store geografiske område som ikkje blir dekte journalistisk. Det vil bli ei omfordeling til små, lokale aviser for å dekke kvite flekkar på mediekartet, slo Grande fast til applaus i salen.

Dreiinga vil på sikt innebere ein reduksjon til dei avisene som i dag får mest pressestøtte – som riksdekkande aviser som Dagsavisen, Klassekampen og Vårt Land.

– Men dette vil skje gradvis. Derfor blir den totale pressestøtta auka i ein periode, seier Grande til NTB.

I år har media fått 586 millionar kroner over statsbudsjettet.

Fleire greip

I tillegg blir det varsla fleire andre større grep i den nye mediestøttemeldinga:

* Dei ulike støtteordningane skal samlast under éi ordning, som skal styrast av eit eige og uavhengig Mediestøtteråd, på ei god armlengdes avstand frå politikarane. Rådet skal etter planen vere operativt i 2021.

– Vi må ha slutt på kampen for å redde ei enkeltavis eller to i Stortinget, seier Grande.

* Rammene for støtta skal givast for fire år av gongen i staden for å vere ein del av den årlege budsjettbehandlinga i Stortinget.

* Kringkastingsavgifta blir avvikla og skal i staden betalast over skatteseddelen gjennom ei justering av personfrådraget.

– Dette vil vere sosialt utjamnande, meiner Grande.

(©NPK)