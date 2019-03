Giske fryktar politisk motiverte NRK-kutt

innenriks

Torsdag la kulturminister Trine Skei Grande (V) fram regjeringsforslaget til ny finansiering av NRK og utforminga av mediestøtta. Mellom anna skal dagens lisensordning for NRK bli avvikla 1. januar 2020, og bli erstatta med ei ny finansieringsform direkte over statsbudsjettet.

Giske, som er mediepolitisk talsperson for Arbeidarpartiet, er kritisk til dette forslaget.

– Arbeidarpartiet fryktar at forslaget om at NRKs inntekter skal krevjast inn over statsbudsjettet kan gjere NRK meir sårbar for politisk motiverte kutt i inntektene og svekking av den armlengdes avstanden til NRK, seier han til Kampanje.

I vurderinga av spørsmålet om korleis NRKs inntekter skal takast inn, vil Arbeidarpartiet legge vekt på at pengane til NRK skal bli «innelåst» gjennom forpliktande fleirårige vedtak, og at dei skal bli skjerma mot å bli ei brikke i budsjettforhandlingar, held fram han.

– For mediebedriftene er det viktig med langsiktige og stabile rammeføresetnader. Derfor ønsker Arbeidarpartiet ei brei semje om mediepolitikken som kan stå seg gjennom skiftande stortingsfleirtal og regjeringar, seier Giske, og legg til at han ønsker eit breitt mediepolitisk forlik på Stortinget.

Grande understrekar på si side at finansiering over statsbudsjettet ikkje har vore problematisk for offentlege allmennkringkastarar i andre land, og at rammene for NRK-tilskotet no skal leggast for fire år av gongen.

(©NPK)