Familie får 2,3 millionar etter at dottera mista livet i snøskredet på Svalbard

Familien til to år gamle Nikoline Røkenes har kjempa for at lokalstyret i Longyearbyen skal ta ansvar for manglande opplysningar om skredfaren etter snøskredet frå fjellet Sukkertoppen i Longyearbyen 19. desember 2015.

Fredag kveld melder NRK at advokaten til familien, Christian Lundin, stadfestar at dei har komme til semje med lokalstyret og Gjensidige Forsikring om ein kompensasjon på drygt 2,3 millionar for dødsfallet til dottera.

– Dei etterlatne er tilfredse med at ei svært belastande sak er avslutta. Det har vore ein lang kamp der dei har opplevd mykje motstand, og det var først då forsikringsselskapet kom på banen at saka vart løyst, seier Lundin til NRK.

Lokalstyreleiar Arild Olsen avviser kritikken og hevdar dei har ønskt å gi familien kompensasjon samtidig som dei har ønskt å lære av ulykka, og forstå dei juridiske aspekta. Avtalen inneber heller inga erkjenning av skuld frå lokalstyret.

I etterkant av snøskredet vurderte Spesialeininga for politisaker eit mogleg straffansvar knytt til det overordna ansvaret for arbeidet med samfunnssikkerheit og beredskap.

I november 2017 la spesialeininga saka bort, og konkluderte med at verken lokalstyret, som eig bustadene, grunneigaren Store Norske eller Sysselmannen på Svalbard, gjorde noko straffbart då dei ikkje opplyste om skredfaren.

