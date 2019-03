EOS-utvalet vil ha meir kontroll over spreiing av informasjon om norske borgarar

innenriks

– Vi kan kontrollere kva for informasjon som blir gitt til andre land, men vi kan ikkje vite korleis denne blir brukt, seier leiar Eldbjørg Løwer i Stortingets kontrollutval for dei hemmelege tenestene i Noreg (EOS-utvalet) til ABC Nyheter.

Løwer ønsker at Stortinget vurderer korleis tomrommet blir tetta, og om det er nødvendig med nye lover for å regulere problemet.

– Vi ber om å få løfta på sløret slik at tomrommet ikkje blir ståande, seier EOS-leiaren.

Ifølgje ABC Nyheter skal Løwer ha informert E-tenesta, PST, Forsvarets tryggingsavdeling og Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) om behovet for å kunne diskutere graderte opplysningar med kontrollutvalet i andre land, utan å ha fått nokon respons.

EOS-utvalet skal føre ein uavhengig kontroll av om dei hemmelege tenestene held seg innanfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersonar blir utsette for ulovleg overvaking.

Dei siste åra har dei hemmelege tenestene utvida det internasjonale samarbeidet. Denne veka slutta britiske IPCO seg til gruppa som består av Danmark, Sveits, Nederland, Belgia og Noreg.

