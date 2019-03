Åmås om mediestøtte: – Det hastar

innenriks

Han er glad for at regjeringa omsider har lagt fram ei ny stortingsmelding om mediestøtta – over to år etter at hans eige utval kom med si innstilling. Men imponert over tempoet er han ikkje.

– I Mediemangfaldsutvalet understreka vi at det hasta med å gjere konkrete ting. Milliardinntekter er borte frå avisene, seier Åmås til NTB. Han viser mellom anna til at Facebook og Google fortset å forsyne seg grovt av reklameinntektene.

– Eg veit ikkje om regjeringa har tatt innover seg at det verkeleg hastar å gjere noko. Dei har ikkje tatt den akutte situasjonen på alvor, men har trudd at det skulle løyse seg sjølv, at marknaden skulle løyse det. Men det har ikkje marknaden gjort, seier Åmås og peikar på at ein mellom anna i revidert statsbudsjett før sommaren bør mangedoble innovasjonstilskotet til lokalavisene.

– Det er det mogleg å gjere raskt, og det trengst, seier Åmås, som i dag er leiar for Fritt Ord.

Samtidig gir han Grande skryt, særleg for innføringa av fireårsplanar for mediestøtta.

– Det vil skape langt meir føreseielegheit, seier Åmås.

(©NPK)