VG-redaktør kritiserer eigen journalist

Skarvøy har i ei rekke medium nekta for å ha feilsitert Sofie, kjelda i Giske-saka.

Skarvøy sa til NRK onsdag at han ikkje tok vare på kjelda på ein god måte, men står på sin versjon av saka:

– Eg kan ikkje svare på kvifor ho fortel ein annan versjon av kva ho fortalde meg no, enn det ho fortalde meg under dei samtalane vi hadde saman, sa han.

– Ikkje haldbart

Nyheitsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG reagerer på Skarvøys utsegner.

– Journalist Skarvøy held framleis fast på sitatet. Det er ikkje haldbart, det er erkjent og avklart at sitatet er pressa fram og at det avvik frå det Sofie eigentleg fortalde. Vi kan ikkje sjå at det er noka endring i det Sofie har fortalt, seier Tora Bakke Håndlykken til Dagens Næringsliv torsdag.

Skarvøy og VG har fått kritikk frå ei rekke hald for korleis dei har dekt den mykje omtalte «dansevideoen» av Trond Giske. I den opphavlege VG-saka om videoen, skreiv Skarvøy at kvinna i videoen, Sofie, sa at «det ble litt mye» om hendinga. Det meiner kvinna ikkje stemmer.

– Ut av kontekst

Torsdag la VG fram sin interne evaluering om dekninga, der dei innrømte ei rekke feil i handteringa av saka.

Håndlykken understrekar at dei trur på kvinna.

– Sitat framkalla under slike omstende høyrer ikkje heime i ein VG-artikkel. Gjennom fleire samtalar med Sofie har journalist Skarvøy tatt ord og vendingar ut av kontekst, men dette dekker ikkje det ho har opplevd og prøvde å beskrive, seier nyheitsredaktøren.

Skarvøy har ikkje svart på gjentatte førespurnader frå NTB om kommentar til denne saka.

