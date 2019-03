VG har over 2 millionar digitale brukarar kvar dag

innenriks

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) la torsdag fram lesartala frå 2018.

Dei siste vekene har mediehuset VG fått kritikk frå fleire hald for handteringa av den såkalla dansevideoen frå Bar Vulkan med Trond Giske.

Kvinna i videoen, Sofie, har skulda VG-journalist Lars Joakim Skarvøy for å publisere eit feilaktig sitat frå henne. Skarvøy avviser blankt at han har fabrikkert eit sitat.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening seier saka kan gjere at lesarane får mindre tillit til VG.

– Eg trur heilt klart at saka vil påverke tilliten til VG, men kor lenge det vil vare og kor djupt det vil gå, er usikkert, seier Jensen til NTB.

Gir ros for sjølvkritikk

Han trur likevel ikkje at lesarane vender VG ryggen for godt, og roser den interne evalueringa av dekninga av Giske-saka, som mediehuset la fram onsdag.

– Eg synest VG har levert ei særs grundig og sjølvkritisk evaluering, kanskje den mest sjølvkritiske rapporten eg har sett frå noko mediehus nokon gong. Og det trur eg var viktig og heilt nødvendig. Dei har erkjent klare feil, både personlege feil og systemfeil, seier Jensen.

Han er heilt klar på at VGs handtering av kjelda Sofie i Giske-saka, var feil. Jensen meiner òg at VG brukte for lang tid på å innsjå kva som burde bli gjort for å rette opp i feila.

Han meiner ein generell lærdom frå VG-saka er at journalistar må vere meir opne om arbeidsmetodane sine.

– Det trur eg er fornuftig, og det må òg vere meir openheit når ein gjer feil, seier han.

Fleire vel mobilen

Norske mediehus generelt har ei høg og stabil dekning med 78 prosent på landsbasis. Det viser tala frå Mediebedriftenes Landsforening, som er utarbeidd av Kantar.

– Medievanane blir meir mobile, og smarttelefonen har no vorte den viktigaste delen av mediekvardagen til folk. Våre mediehus har utvikla tenester som er så gode at halvparten av alle nordmenn over tolv år les nyheiter dei får rett i lomma, seier administrerande direktør Randi S. Øgrey i MBL.

Avisenes digitalopplag auka med 14 prosent i 2018, medan det reine papiropplaget fall 6 prosent.

Nedgang for papiraviser

14 prosent av befolkninga les eller ser innhald frå dei målte media på nettbrett. Til saman 63 prosent av befolkninga over tolv år bruker no digitalt innhald på enten mobil, PC/Mac eller nettbrett dagleg.

44 prosent les minst ei avis på kvardagar. Lesing av papirutgåver går tilbake med 9,6 prosent frå 2017 til 2018, opplyser MBL.

Netto totalopplag for aviser knytte til Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser auka 2,2 prosent frå første til andre halvår i 2018 og er no på 2,27 millionar.

(©NPK)