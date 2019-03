Tor Mikkel Wara (Frp) går av som justisminister

innenriks

Jon Georg Dale skal fortsetje som justisminister inntil ny statsråd er utnemnd. Wara går formelt av i statsråd fredag.

– Dette er ei krevjande sak som eg gjerne skulle vore utan. Eg vil takke Tor Mikkel Wara for den innsatsen han har gjort. Eg er oppriktig lei meg for den situasjonen vi er komne til no. Vi kjem til å sakne bidraget hans i regjeringa, sa Solberg på pressekonferansen torsdag.

Familien viktigast

– Dei siste vekene har vore tøffe for den vesle familien min. Eg har i dag varsla Erna Solberg og Frp-leiar Siv Jensen om at eg ønsker å gå av som justisminister. Avgjerda var fullt og heilt mi eiga, sa Wara.

Wara legg til at avgjerda kjem som følgje av at familien treng han meir enn regjeringa.

– Familien min er ikkje stor, men det viktigaste eg har. Det vil han alltid vere. Dei har vore der for meg i tjukt og tynt, no skal eg vere der for dei. Nokre val i livet er enkle, og nokre val er vanskelege. Dette valet var enkelt. Eg vil takke Erna og Siv for den tilliten eg har fått, sa Wara.

På direkte spørsmål frå NTB om korleis denne perioden har vore og korleis sambuaren blir varetatt svarar Wara dette:

– Eg vil kanskje fortelje den historia ein annan gong.

Fjerde Frp-statsråd

Etter knapt eitt år i stolen er Tor Mikkel Wara den fjerde justisministeren frå Frp som går av sidan partiet kom i regjering i 2013. Statsminister Solberg svarer dette på spørsmål om korleis utskiftinga av justisministrar har påverka arbeidet:

–Eg hadde sjølvsagt ønskt meg meir kontinuitet. Dei to siste avgangane har det vore heilt spesielle omstende rundt. Vi har samtidig tatt vare på arbeidet på feltet, med god kontinuitet i staben i tillegg til oppfølging av sakene i regjeringa.

Wara gjekk ut i permisjon for snart to veker sidan etter at PST tok ut sikting mot sambuaren hans. Ho vart sikta for å ha dikta opp ei trusselhending utanfor bustaden til paret. Torsdag vart sambuaren mistenkt for alle hendingar utanfor huset i kjølvatnet av teateroppsetjinga «Ways of seeing», der eit bilde av bustaden er brukt.

Wara vart utnemnd til justisminister i april i fjor etter at partifelle Sylvi Listhaug mista tilliten til stortingsfleirtalet på grunn av eit omstridd innlegg på Facebook.

I januar vart ansvaret for integreringspolitikken flytta frå departementet hans til Kunnskapsdepartementet.