Steiro delte ikkje sentrale opplysningar med Skartveit før NRK-debatt

Etter at VG publiserte saka om Sofie og Trond Giske på Vulkan Bar, snakka Steiro med kvinna i nesten 17 minutt, skriv TV 2.

Då fortalde kvinna at ho aldri sa «det ble litt mye» i den konteksten sitatet vart attgitt i. Ho viste òg til ein SMS ho hadde sendt til VG-journalist Lars Joakim Skarvøy, der ho poengterer at ho vart feilsitert, at ho ikkje vart høyrd og at ho følte seg pressa av VG.

Fem dagar seinare fekk Skartveit oppgåva med å forsvare avisa i debattprogrammet til NRK. Ho var på ferie den veka videoen vart publisert. Trass i behovet for ei orientering, vart ho aldri informert om verken SMSen eller innhaldet i telefonsamtalen.

I debatten gjentok Skartveit fleire gonger at VG siterte kvinna presist.

– Dette førte til at eg sa noko som var feil på TV. Det er eg lei meg for, seier Skartveit.

Steiro erkjenner at Skartveit fekk «en umulig oppgave».

– Hanne har fått kritikk for framferda si. Det er ho heilt uskuldig i. Ho hadde ikkje informasjonen, og ho sa det ho meinte var rett. Eg er veldig lei meg for kritikken ho har fått. Han er djupt urettferdig, seier redaktøren.

