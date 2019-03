Rekordhøgt opplag for Klassekampen

innenriks

Opplagsveksten var på 1.476 frå første halvår til andre halvår 2018. Det viser tal som Mediebedriftenes Landsforening (MBL) la fram torsdag.

Klassekampen har framleis veksten på papir for 19. året på rad.

Avisa har satsa mellom anna på fleire distriktskontor og utvida politikkavdelinga. Ansvarleg redaktør Mari Skurdal meiner dette er noko av årsaka til veksten.

– Klassekampens vekst dei siste tiåra viser at behovet for ei radikal og kritisk kvalitetsavis er stort, og at lesarane er villige til å betale for eit godt produkt. Vi kjem til å fortsetje å satse på papiravisa framover, samtidig som vi vidareutviklar dei digitale produkta våre. Det viktigaste for oss er å presentere redaksjonelt stoff av høg kvalitet, seier Skurdal.

Tala frå MBL viser at digitalopplaget til avisene auka med 14 prosent i 2018, medan det reine papiropplaget fall 6 prosent.

