Regjeringspartia avviser at Veterinærinstituttet blir sentraliserte

Ap har fremma eit representantforslag om å vidareføre dagens regionale strukturar for instituttet. Denne veka vart det kjent at 13 tilsette har fått varsel om oppseiing på grunn av krav om innsparingar på 20 millionar kroner.

Dei landbrukspolitiske talspersonane til regjeringspartia seier i ei felles pressemelding at dei regionale kontora skal haldast oppe.

Av dei som no har fått varsel, har sju arbeidsplassane sine i Oslo, to i Sandnes, to i Bergen, éin i Trondheim og éin i Tromsø, heiter det i pressemeldinga. Talspersonane peikar på at fleirtalet av stillingane blir kutta ved Veterinærinstituttets hovudavdeling.

– Sjølv om det er krevjande for dei 13 som kan miste jobben, så er det feil å seie at dette set heile regionstrukturen i fare, seier landbrukspolitisk talsperson Morten Ørsal Johansen (Frp).

Det er 337 tilsette ved Veterinærinstituttet i dag. Instituttet har òg tidlegare gått til det skrittet å kutte stillingar på grunn pengemangel. I 2013 måtte over 30 tilsette gå.

Veterinærinstituttets viktigaste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å hindre helsetruslar mot fisk, dyr og menneske.

