Huskappar fekk avslag i Høgsterett – må sone i fengsel

innenriks

Tidlegare fondsforvaltar Vigeland anka dommen frå Borgarting lagmannsrett i oktober fjor. Der vart straffa skjerpt ved at heile dommen til tingretten på 120 dagars fengsel vart gjort vilkårslaus. Lagmannsretten sette vidare erstatninga til to naboar og eit forsikringsselskap til 750.000 kroner. Vigeland anka over saksarbeidet, lovbruken og straffeutmålinga. Han kravde òg ny behandling av erstatningskrava.

Høgsteretts ankeutval slår likevel fast at det ikkje er tilstrekkelege grunnar som taler for at anken til forretningsmannen skal få ei full behandling i Høgsterett. Derfor får Vigeland ikkje fremma saka.

Saka er dermed rettskraftig avgjort, og Vigeland må sone straffa.

Det var i 2014 at Vigeland fekk uthuset til naboen kappa i to fordi han meinte delar av bygget stod på tomta hans. Ein dom frå 2016 stadfestar at uthuset faktisk stod på eigedommen hans, men naboen vart tilkjent eksklusiv bruksrett.

Lagmannsretten karakteriserte Vigelands handlingar som preg av sjølvtekt og meinte måten dei var gjennomførte på som skjerpande. Også ein annan nabo opplevde at Vigeland fekk riven ein nesten 70 år gammal røysmur og fjerna to frukttre og fleire bærbuskar.

(©NPK)