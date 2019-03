Greitt å skyte fire ekstra ulvar, seier Klima- og miljødepartementet

innenriks

– Eg har lagt vekt på prinsippet om ei geografisk differensiert forvalting. Terskelen for uttak er låg i område utanfor ulvesona. Den auka kvoten vil ikkje true bestanden og heller ikkje vere til hinder for å nå bestandsmålet for ulv i 2019, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i ei pressemelding.

Etter at rovviltnemndene i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) og Hedmark (region 5) tidlegare i vinter vedtok at det skulle leggast ytterlegare fire dyr på kvoten for kor mange ulvar som kan skytast utanfor ulvesona i dei to regionane, melde Klima- og miljødepartementet at dei skulle setje i gang ei juridisk vurdering av i kva grad nemndvedtaket var lovleg, skriv Nationen.

No melder departementet at dei ikkje kjem til å endre vedtaket.

– Det er samtidig gitt instruks til alle rovviltnemndene om at dei normalt kan gjere nye vedtak når det finst oppdaterte bestandstal. Eit minstekrav vil vere at slike tal skal vere verifiserte av Rovdata eller Statens naturoppsyn, skriv departementet.

Vedtaket gjeld felling av streifulv fram til 31. mai, og opnar ikkje for felling av eventuelle nye revirmarkerande par. Departementet vil vurdere å stanse lisensfellinga, og vurdere tiltak, viss det blir kjent at genetisk verdifulle ulvar vandrar inn i fellingsområdet.

Av den ekstra kvoten på fire dyr, er to ulvar allereie felt, og attståande kvote er derfor berre to ulvar.

