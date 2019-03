Fritt Ords Honnør til Levi Fragell

innenriks

Som lærarstudent i Trondheim starta Fragell i 1970 Aksjon mot Statskyrkja, seinare Aksjon ut av Statskyrkja. Aksjonen fekk stor merksemd og tilslutning i eit land der statskyrkja framleis hadde ein heilt suveren posisjon.

Aksjonen var òg uttrykk for ei meir aktivistisk linje enn den Human-Etisk Forbund (HEF) til då hadde følgt.

Seinare vart Fragell leiar i organisasjonen, først som styreleiar, seinare som generalsekretær. Han bidrog sterkt til at HEF i dag er ein av dei største livssynsorganisasjonane i Noreg, med vel 90.000 medlemmer. Målt mot folketal er HEF den største organisasjonen av sitt slag internasjonalt.

Skarp kritikar

– Fragell har i fleire tiår fremma skarp, men sakleg kritikk av maktmisbruk i Guds namn. Han er framleis djupt bekymra for korleis dei karismatiske rørslene han ein gong tilhøyrde, bruker ulike former for press, manipulasjon til «ekstase», demonutdrivingar og skremmande profetiar i åndskampen. Ikkje minst har han vore opptatt av barn i slike miljø. Dei seinare åra har Fragell òg fremma skarp kritikk av islam og av ettergjevinga mange viser i møtet med denne religionen, heiter det i ei pressemelding frå Fritt Ord.

Fragell var president for den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, frå 1998 til 2003.

Han er son av Øivind Fragell som var predikant i pinserørsla. Levi Fragell var òg predikant hos pinsevennene før han braut med dei som 22-åring. Han har òg vore journalist i Vårt Land og informasjonssekretær i Justisdepartementet.

Stolte

– Vi er stolte. Det er ein fortent honnør av denne veteranen i Human-Etisk Forbund. Han er ein utrøytteleg forkjempar for å verne barn i karismatiske, religiøse miljø. Han har i heile sitt vaksne liv sett eit kritisk søkjelys på mirakelpredikantar som ofte med luftige påstandar har påstått at dei ved hjelp frå Gud heilar sjuke, ofte mot klekkeleg betaling, seier generalsekretær Trond Enger, i HEF.

Fritt Ords Honnør består av 100.000 kroner og ein krystallvase, og er ei påskjøning som blir delt ut av Stiftinga Fritt Ords styre for verdifullt virke i tenesta til det frie ord.

