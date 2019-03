Drapssikta trebarnsmor erkjenner dei faktiske forhold

innenriks

Det skriv Bergens Tidende.

Politiet ber om åtte nye veker i varetekt for kvinna i 30-åra etter at ho har erkjent dei faktiske forholda i avhøyr, opplyser advokaten til kvinna Ellen Eikeseth Mjøs til avisa.

I ein SMS til BT skriv advokaten at kvinna er sjuk og framleis blir tatt vare på av helsevesenet.

Det var i slutten av januar, to nettar på rad, at kvinna prøvde å ta livet av barna sine, meiner politiet. Hendinga skjedde heime hos familien i Bergen.

Kvinna blir no vurdert av rettspsykiatriske ekspertar. Rapporten deira kjem i mai.

– Undersøkinga, som er godt i gang, skal avklare om ho er tilrekneleg. Rapporten blir heilt avgjerande for straffesaka. Som situasjonen er no, har sikta behov for helsehjelp utanfor fengsel, seier politiadvokat Cathrine Krohn, som også er påtaleansvarleg for saka, til avisa.

