Aker skal investere 38 milliardar i Ghana

Det stadfestar selskapet i ei børsmelding torsdag. Det er Aker og Kjell Inge Røkke gjennom The Resource Group TRG AS som eig halvparten kvar.

– Dette er ein stor dag for Aker Energy og partnarane våre. Etter ein enorm laginnsats og sterkt samarbeid med partnarar og ghanesiske styresmakter, har vi no overlevert ein heilskapleg plan for utvikling og drift, seier Aker Energy-sjef Jan Arve Haugan i meldinga.

– Planen vil, for han er godkjent, sikre ei effektiv utvikling og produksjon av Pecan-feltet og vidare optimisme for Deepwater Tano/Cape Three-blokka på ein måte som vil skape verdiar for Ghanas befolkning, oss og partnarane våre, held fram han.

Investerer milliardar

Utbyggingsplanane vart leverte til Ghanas energiminister John Peter Amewu, som er svært fornøgd med å ha nådd det han kallar ein milepæl. Han seier at Pecan-feltet, som blir det fjerde produserande oljefeltet offshore i Ghana, vil komme folket i Ghana sterkt til gode.

Ifølgje børsmeldinga vil Aker Energy investere rundt 4,4 millionar dollar på utviklinga og utbygginga i første fase av Pecan-feltet, som ligg omtrent 166 kilometer sørvest for Takoradi i Ghana.

Det svarer til 38 milliardar norske kroner.

344 millionar fat

Det blir berekna at hovudfeltet har ein storleik på 450 til 550 millionar fat oljeekvivalentar, men ifølgje selskapet blir det berekna at 344 millionar fat olje frå eit produksjonsskip vil utvinnes i den første fasen. Det er venta at platåutvinninga vil vere på 110.000 fat per dag. Produksjonen frå feltet er venta å gå føre seg i meir enn 25 år.

Dersom feltet blir bygd ut vidare, meiner selskapet at volumet til feltet har potensial til å auke til 600-1.000 millionar fat.

