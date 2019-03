Trondheim blir Noregs største 5G-by

innenriks

– Tidleg eksperimentering med 5G er viktig for norsk innovasjon og konkurransekraft. Vi er opptatt av å vere i forkant av utviklinga både innan 5G, IoT og AI. No som vi bygger ut 5G i Trondheim, er det ikkje berre mobilteknologien som «kjem heim»; vi er tydelege på at vi ønsker å bli leiande på 5G i Skandinavia, seier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

Trondheim blir den første storbyen i landet som får 5G, og vil også vere Telenors største 5G-prosjekt til no.

– Når vi er klare for å kople Trondheim på 5G, ser vi fram til å lære og utforske nye moglegheiter saman med bedrifter, forskingsmiljø, kommunen og innbyggarane, seier Brekke.

I Trondheim blir det samarbeidd tett mellom kommunen, NTNU og næringslivet for å skape ein berekraftig smartby rusta for framtida.

– Dette er ei fantastisk moglegheit for Trondheim og er eit viktig skritt på vår veg til å bli ein internasjonalt anerkjent kunnskaps- og teknologiby. Med 5G vil vi få ei høgteknologisk verktøykasse for å ta digitalisering til eit nytt nivå, seier rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune.

Samanlikna med 4G er 5G ein mykje meir avansert og innovativ teknologi, med endå meir kapasitet, høgare fart og raskare responstid.

Det nye supernettet vil gi nordmenn tilgang til eigenskapar og tenester som aldri før har vore tilgjengeleg. Den nye mobilteknologien vil gi fiberoptisk kommunikasjonsfart og gjere det tilgjengeleg i lomma di.

(©NPK)