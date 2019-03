Solberg: Ikkje god nok beredskap til å handtere ei cruiseulykke i nord

innenriks

– Det er heilt rett at vi i nord ville ha mykje større utfordringar, særleg nord for Svalbard, sa Solberg i Stortingets spørjetime onsdag.

– Vi har ikkje god nok beredskap for å handtere den typen operasjonar. Det er for langt opp dit, sa ho.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre påpeika at cruisetrafikken i Nord-Noreg og rundt Svalbard er aukande og ville vite om Noreg er godt nok rusta til å ta vare på ansvaret sitt for søk og redning.

Han viste til at eit område mellom Banak og Bodø ikkje er dekt av redningshelikoptertenesta og spurde om statsministeren ville støtte ein helikopterbase i Troms.

Solberg gav ikkje noko eintydig svar, men viste til at regjeringa i samband med budsjettet i fjor haust varsla at Justisdepartementet ville sjå på moglegheita for helikopter til redningstenesta rundt Tromsø. Nokre av utfordringane er plass, økonomi og i kva grad ein skal kjøpe eller leige helikopter, opplyste ho.

Støre tok òg opp flyttinga av Forsvarets Bell-helikopter frå Bardufoss i Troms til Rygge. Han påpeika at regjeringa har varsla at seks av dei ni helikoptera skal flyttast sørover i løpet av 2019.

– I mars 2019 er helikopterberedskapen i Nord-Noreg akkurat slik han har vore dei siste åra. Ingen helikopter er flytta på. Det vil heller ikkje bli gjort før vi har alternativ på plass, understrekar Solberg.

