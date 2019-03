Regnvêr og vind i nord mot helga – sol i sør

innenriks

Slutten av mars byr på ei rikeleg mengde med variert vêr over det langstrekte Noreg. Det blir solfylt og relativt varmt i Sør-Noreg og spesielt på Austlandet. Lenger nord og langs kysten blir det varsla ruskevêr.

Om dei politiske forholda i Storbritannia er uføreseielege for tida, er i det minste landet prega av eit stabilt høgtrykk, opplyser Meteorologisk institutt. Ulempa for Noreg er at nedbør og kraftige vindkast blir sendt oppover kysten av Nordvestlandet, Trøndelag og Nord-Noreg på ubestemt tid. Dette igjen utløyser fare for både snø- og sørpeskred og farevarsel på gult nivå om kraftige vindkast.

Skredfare

Temperaturen skal stige påviseleg over heile landet dei neste par dagane. Mange stader er det venta temperaturar godt over ti grader.

– Det blir no varmare eit par dagar, før temperaturen igjen skal søkke mot helga, seier vakthavande meteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Snøsmeltinga vil auke, noko som også aukar faren for skred. Fleire stader lokalt blir folk bedne om å følgje med på utviklinga.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har publisert ei lang liste over kvar det er fare for snøskred.

– Det blir venta sørleg og sørvestleg sterk kuling i Nordland og Troms, og det kan komme kraftige vindkast. Mot fredagen blir det kaldare, og vinden dreier, og då blir snøgrensa endra igjen, seier Borander.

Vêrvinnarar i søraust

Det blir altså mykje vêr på Vestlandet og i Nord-Noreg. Innbyggarane lenger sør og spesielt på Austlandet blir vêrvinnarane dei neste dagane.

– Lågtrykka som blir pressa nordover, gjer at vêret på Austlandet blir veldig bra, seier meteorologen og bruker nemninga «fryd og gammen» når det gjeld vêrutsiktene dei næraste dagane. Utover i neste veke blir det meir overskya, men lite nedbør.

