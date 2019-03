Norsk trålar i kontroll i Russland

innenriks

Fartøyet hadde berre vore i fiske i få dagar og måtte avbryte på grunn av motorproblem, melder bransjeorganisasjonen Fiskebåt.

– Fartøyet har rapportert korrekt kvantum, men det er uvisse knytt til korrekt bruk av omrekningsfaktor. Vi håper fartøyet raskt kan komme i fiske igjen, seier reiar Einar Jan Remøy.

Reiaren presiserer at i den grada det er gjort ein formalfeil, så må reiarlaget ta ansvaret for det. Samtidig understrekar han at det er rapportert inn korrekt kvantum for dei få dagane som Arctic Swan fiska i russisk sone.

Arctic Swan har eit mannskap på 17 personar, og Remøy melder at mannskapet har det bra og er ved godt mot.

Ifølgje Vestlandsnytt var trålaren framme i den russiske hamnebyen natt til onsdag, og etter det avisa erfarer, skal trålaren ha fått valet mellom å gå sjølv eller å bli taua inn.

Til Sysla opplyser administrerande direktør Audun Måråk i Fiskebåt at trålaren ikkje er tatt i formell arrest.

Utanriksdepartementet stadfestar overfor VG at generalkonsulatet i Murmansk gir konsulær bistand til kapteinen og mannskapet.

