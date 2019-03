NSB vurderer å droppe komfortkupeen

innenriks

Medan passasjerar står trongt i stappfulle delar av toget, er det nesten alltid ledige seter inne på komfort, skriv Aftenposten.

– Vi har ein kraftig passasjervekst og ønsker sjølvsagt at flest mogleg skal finne eit ledig sete. Samtidig ser vi at rushtida no varer lenger, og at vi òg har mange reisande og fullare tog gjennom store delar av døgnet, seier kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB.

Fell Komfort-tilbodet bort, kan det bli erstatta av setereservasjon. Ordninga vil vere billegare for passasjerane, men då vil òg tilbod om gratis kaffi og aviser falle bort.

NSB og Nettbuss tar i bruk det nye namnet 24. april. Då blir NSBs app og nettside erstatta med Vy-appen og vy.no, og arbeidet med å endre utsjånaden på bussar, tog og bybilar startar.

