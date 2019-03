NRK: VG-journalist tar permisjon i eit halvt år etter saka med Giske-videoen

innenriks

VG la onsdag kveld fram si eiga evaluering av korleis avisa handterte dekninga av videoen av ein dansande Trond Giske.

Same kveld seier journalist Skarvøy til NRK at han ikkje handterte saka på ein god måte som journalist.

– Eg har ansvaret for å ta vare på uerfarne kjelder som ikkje har hatt kontakt med medium før. I denne saka, tok eg ikkje vare på Sofie på ein god måte. Det er eg veldig lei meg for, og eg har enorm forståing for at Sofie har opplevd den siste tida som belastande, seier Skarvøy.

Sofie er kvinna på den mykje omtalte videoen saman med Trond Giske på Bar Vulkan.