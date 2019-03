Lågt oljetrykk var årsak til motorstansen på Viking Sky

innenriks

Tung sjø og uvêr på Hustadvika medførte truleg så store rørsler i tankane på Viking Sky at smørjeoljepumpene mista tilførselen.

– Dette utløyste alarm på lågt smørjeoljetrykk, noko som igjen førte til automatisk nedstenging av motorane kort tid etter, sa fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad på ein pressekonferanse i Haugesund onsdag.

Ifølgje direktoratet var nivået av smørjeolje på tankane innanfor dei fastsette grensene, men likevel relativt lågt då skipet gjekk ut på Hustadvika. Dermed vart ikkje alarmane utløyst før skipet kom ut i uvêr og tung sjø. Dette førte igjen til at motorane automatisk skrudde seg av for å hindre skadar.

Vil samarbeide

Det var 1.373 personar om bord då Viking Sky fekk motorstans på havstrekninga Hustadvika ved 14-tida laurdag. Rundt 470 passasjerar vart heiste om bord i helikopter i ein omfattande redningsaksjon. Fire passasjerar er framleis innlagde på sjukehus etter hendinga.

Reiarlaget Viking Cruises seier at dei anerkjenner Sjøfartsdirektoratets funn, og at dei vil fortsetje å samarbeide med tilsynsstyresmaktene i undersøkingane som går føre seg.

– Vi har inspisert nivåa av smørjeolje på alle søsterskipa våre, og vi gjennomgår no prosedyrane våre for å sikre at dette problemet ikkje vil oppstå igjen, skriv reiarlaget i ei pressemelding.

Går ut med sikkerheitsmelding

Sjøfartsdirektoratet har i dagane etter motorhavariet gått inn for å avdekke om det kan vere forhold ved hendinga, teknisk eller operasjonelt, som kan ha tyding for andre fartøy.

Etter å ha funne årsaka, har dei utarbeidd ei generell sikkerheitsmelding til fleire reiarlag med oppfordring om å sikre tilførselen av smørjeolje til motorane. Direktoratet ber også om at dette blir tatt inn som ein del av sikkerheitsstyringssystema på større skip.

Tysdag fekk Viking Sky seglingssertifikat frå Molde til Kristiansund, der skipet skal få utbetra fleire skadar på eit verft. Skipet la til kai i Kristiansund onsdag ettermiddag.

Reiarlaget har tidlegare uttrykt eit håp om at skipet kan setjast i drift igjen allereie i april.

Granskingsarbeid

Inspektørar frå Sjøfartsdirektoratet gjekk om bord i problemskipet måndag saman med representantar for klasseselskapet Lloyd's Register for å prøve å finne ut kva som førte til at skipet fekk motorstans. Det har òg vorte gjennomført dykkarundersøking.

Tysdag konsentrerte inspektørane seg om maskineriet på skipet og loggar knytt til alarmane som oppstod før og under hendinga. Direktoratet har jobba tett med reiarlaget og klasseselskap for å identifisere årsaka til «blackouten» i maskineriet.

Politiet og Havarikommisjonen har òg hjelpt til i granskingsarbeidet som ikkje er ferdig, sjølv om Sjøfartsdirektoratet har funne årsaka til motorhavariet.