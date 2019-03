Flytting av fødetilbod frå Kristiansund til Molde skaper storm

innenriks

På styremøtet i Ålesund onsdag kom det forslag om å utsetje valet inntil ein fekk eit større bilde av funksjonsfordelingane i fylket, men eit fleirtal i styret sa nei til dette, skriv Nordvestnytt.

Dermed er det klart at fødeavdelingane i Molde og Kristiansand blir slått saman og lagt til Molde sjukehus. Samanslåinga skjer frå eit tidspunkt etter sommarferien, ifølgje styreleiar Ingve Theodorsen.

Rasande ordførar

I Kristiansund har det vore kraftig motstand mot nedlegginga av fødetilbodet i byen. Ein rasande ordførar Kjell Neergaard (Ap) marsjerte ut frå møterommet då vedtaket i Helse Møre og Romsdal vart gjort om å samle fødetilbodet i Molde, skriv NRK.

Tidlegare denne veka varsla ni ordførarar på Nordmøre at ein nedlegging av fødestova vil bety at dei trekker seg frå alt samarbeid med Helse Møre og Romsdal, skriv Klassekampen onsdag. Ifølgje avisa kan helseføretaket spare inntil 17 millionar kroner i året på å slå saman dei to fødeavdelingane.

Ordførarane vil no oppfordre innbyggjarane til å nytte seg av fritt sjukehusval til å krevje behandling i Trøndelag i staden for i Møre og Romsdal. Sidan pengane følgjer pasientane, kan det føre til økonomiske tap for helseføretaket.

– Vi er dritlei av å bidra i prosessane, men ikkje bli lytta til. Nok er nok, seier ordførar Neergaard til avisa.

Tema i spørjetimen

Saka vart òg tema i Stortingets spørjetime onsdag. Arbeidarpartiets Ingvild Kjerkol peika på at ein føresetnad fram mot ei endeleg samling av fødetilbodet har vore at eksisterande tilbod ikkje blir lagt ned før det finst alternativ, og ho kravde svar frå helseminister Bent Høie (H) på kvifor dette no blir brote.

– Fødeavdelingane i Kristiansund og Molde har i fleire år hatt problem med rekruttering. Det har vore vanskeleg å halde oppe eit trygt fødetilbod, svarte Høie. Han påpeikar òg at det ofte er lurt å starte samanslåingsprosessar før eit nybygg står klart.

Etter fleire års strid vart det i 2017 vedtatt at eit nytt sjukehus i Møre og Romsdal skal leggast til Hjelset i Molde kommune. Bygginga av sjukehuset skal etter planen starte i år.

