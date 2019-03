EOS-utvalet rettar kraftig kritikk mot PST i årsmeldinga si

innenriks

I årsmeldinga som leiaren til utvalet Eldbjørg Løwer overleverte til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen onsdag, kjem det fram at PST i ein stor del saker har overlevert informasjon til klareringstyresmakter på munnleg vis utan å dokumentere det skriftleg.

Vidare påpeikar utvalet på at PST ved eitt tilfelle har registrert opplysningar om politisk engasjement og utlevert det til ei klareringstyresmakt. Dette er forbode og utvalet kritiserer tenesta.

Utvalet har òg kritisert PST for å innhente ein chatlogg på ulovleg grunnlag.

Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvåkings- og tryggingstenestene (EOS-utvalet) skal føre ein uavhengig kontroll av om dei hemmelege tenestene held seg innanfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersonar blir utsette for ulovleg overvåking.