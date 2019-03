Statsadvokat vil ha lovendring etter høgsterettsdom om stalking

innenriks

– Hensikta var jo å verne kvinner og barn. Men her er unge jenter ubeskytta, og det frå den meste alvorlege forma for stalking, også kalla rovstalking, frå ein valdtektsdømt gjerningsmann med personlegdomsforstyrringar, seier statsadvokat Kaja Strandjord til Rett24.

Bakgrunnen er at Høgsterett frikjente ein 40 år gammal mann for å ha snikfotografert unge kvinner gjennom vindauget. Frostating lagmannsrett hadde dømt mannen til forvaring i tre år utan minstetid for ugjerninga.

Retten slår fast at straffelova berre forbyr stalking dersom fornærma blir kjente med kikkinga. Sidan kvinnene i saka ikkje visste om kikkinga før politiet opplyste dei, var ho lovleg då det skjedde, skriv Rett24.

Mannen er tidlegare dømd til forvaring for fleire valdtekter.

Statsadvokat Kaja Strandfjord seier til NRK at ho sjølv skal skrive eit lovforslag til Riksadvokaten som rammar skjult overvaking.

