Fylkesveg 53 Tyin-Årdal er stengd og riksveg 7 over Hardangervidda er stengt.

På same tid er det kolonnekøyring ved E134 over Haukelifjell og riksveg 53 over Hemsedalsfjellet.

– Når vinden spaknar så opnar vi kanskje vegane ein etter ein. Men akkurat no er det usikkert. Vi må sjå på korleis vêrprognosane utartar seg, seier trafikkoperatør Jan Marøy i Statens vegvesen til NRK.

Fylkesveg 50 Aurland-Hol var stengd ei stund, men er opna igjen, ifølgje Vegtrafikksentralen Vest.

