Politiet vil etterforske cruisehavari, ni framleis på sjukehus

Snart to døgn etter at skipet fekk motorhavari på Hustadvika i Fræna kommune sørvest for Kristiansund, var ni av dei 915 passasjerane som var om bord, framleis innlagde på sjukehus.

Ein av dei, ei eldre kvinne, er innlagt på Kristiansund sjukehus med kritiske skadar, ifølgje Bergens Tidende. I alt 28 personar har fått behandling ved sjukehusa i Molde og Kristiansund.

Politiet i Møre og Romsdal har oppretta ei undersøkingssak.

– Vi har ingen mistanke om at det er gjort ei straffbar handling. Men straffeprosesslova heimlar ei etterforsking når det er snakk om ulykker. Her var det eit stort skadepotensial. Derfor har vi valt å sjå på dette, seier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

Dei vil avhøyre sentrale personar på skipet og vil ha ekspertar om bord for å finne ut av kvifor det fekk motorsvikt.

– Offiserane er heilt sentrale og kanskje dei ansvarlege nede i maskinrommet, seier politiinspektøren til NTB og legg til at dei òg vil snakke med losane som var om bord.

Havarikommisjon

Sjøfartsavdelinga i Statens havarikommisjon var måndag på plass i Molde for å finne ut kva som gjekk gale då «Viking Sky» fekk motorstans.

– Sjølova seier i utgangspunktet at vi først skal gjere undersøkingar dersom eit fartøy har gått ned eller der menneske døyr, men terskelen er lågare når det dreier seg om passasjerskip. Den høge risikoen skip, passasjerar og mannskap var utsette for, gjorde at vi vedtok å starte undersøkingar, seier avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i Havarikommisjonen til Bergens Tidende.

Liseth seier at den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) har meldt seg for å vere med på undersøkingane.

– Det var ei stor mengde amerikanarar om bord. Det er slik at råka land har høve til å delta i arbeidet, når ein har hatt statsborgarar om bord i fartøyet som er utsett for ei ulykke, seier han.

Går gjennom lydopptak

Cruiseskipet hadde passasjerar frå mange land, og fleire statar kan komme til å melde interesse for å delta i arbeidet.

– Vi drar til Molde med tre personar i dag. Vi skal samle saman alt som finst av elektronisk informasjon frå skipet. På brua finst ein voyage data recorder (VDR) som vil gi oss innblikk i kva som skjedde der, seier avdelingsdirektør Liseth.

Kommisjonen vil òg gjennomgå annan lydinformasjon frå skipet, mellom anna frå motorrommet.

– Her er det til dømes ein heil del alarmar og loggar som skal gjennomgåast. Vi vil samarbeide med politiet om undersøkingane. For vår del blir dette standard gjennomgang følgd av full rapport om hendinga, seier Liseth.

