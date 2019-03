Nytt vikingskip funne i Vestfold

innenriks

På ei slette blant dei store gravhaugane i Borreparken er det funne ei skipsgrav, sannsynlegvis frå vikingtida.

– Dette er ein historisk dag, ei stor hending. Dette er unikt i norsk historie og internasjonalt, det går ikkje an å overdrive verdien av det, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) som er til stades ved Midgard vikingsenter på Borre i Vestfold.

– Dette er heilt unike bilde og verdien av dette er enormt. Vi håper det er mykje meir, og dette viser kor viktig det er bruke ny teknologi, seier Elvestuen.

Funnet er gjort med georadar og bilda viser ei tydeleg båtform, opplyser Vestfold fylkeskommune.

Vidare undersøkingar

– Kor mykje som er bevart under torva er førebels ikkje mogleg å svare på. Vi skal no undersøke funnet med fleire inngrepsfrie metodar og gjenta bruk av georadar, seier Terje Gansum, seksjonssjef for kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

Definisjonen på eit vikingskip er at farkosten er femten meter eller lengre. Farkostar under dette blir definert som båt.

– Når det gjeld funnet på Borre, er ikkje dataa frå undersøkingane knivskarpe, så det er vanskeleg å avgjere ned på desimeteren kor lang denne farkosten har vore, opplyser Fylkeskommunen.

Fleire skip i Vestfold

I Europa er det registrert 13 skipsgravleggingar frå perioden 570–1050. For skipshaugar frå vikingtida (800–1050) er talet berre sju, kor tre av desse ligg i Vestfold – Osebergskipet, Gokstadskipet og Klåstadskipet.

Det har òg tidlegare vorte brukt georadar på Borre, og det er funne minst fire hallbygningar.