Senterungdommen støttar klimastreiken

Arnstad erklærte at Senterungdommen fullt ut støtta dei om lag 40.000 skuleelevane som landet rundt demonstrerte for ein klimapolitikk som sikrar framtida. Ho bad partifellane bidra til at det blir tatt nødvendige avgjerder som tar vare på tryggleiken til kommande generasjonar i innlegget under landsmøtet i Senterpartiet på Hamar fredag.

– Viss vi skal få ha optimisme for framtida, må vi både tru på at dei ser utfordringane og sjå at dei faktisk gjer noko med dei. Bort med ettergjeving, bortforklaringar og dansen rundt ein døyande gullkalv, sa ho.

Gullkalv-utsegna var eit sitat frå ein kommentar president Robert Mood i Røde Kors skreiv i Morgenbladet. Han ber om at den olja og gassen som så langt ikkje er funnen, skal bli liggjande – starten på ei avvikling av norsk petroleumsutvinning.

– Vi støttar ungdommen som i dag streikar for klimaet. Vi kan utgjere ein skilnad, men det krev endring, sa Arnstad.

