Rekordtal for Senterpartiet i Troms og Finnmark

Det viser ei fersk meiningsmåling InFact har gjennomført for Nordlys, iFinnmark og NRK i dei to nordlegaste fylka.

I Troms og Finnmark får Senterpartiet ei samla oppslutning på 22,1 prosent. Det gjer dei til det nest største partiet i nord. Ved valet i 2015 fekk partiet 9,9 prosent i Troms og 6 prosent i Finnmark. Sjølv ikkje under EU-striden i 1994 opplevde Sp slike tal i Nord-Noreg.

Ap er så vidt størst med 25 prosent, men det er ein sterk tilbakegang frå fylkestingsvalet i 2015. Då fekk partiet ei oppslutning på 45,9 prosent i Finnmark og 32,8 prosent i Troms.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum trur Oslo-dominans er forklaringa på framgangen:

– Hovudsvaret er sentralisering og ei veldig Oslo-dominert regjering, og at folk i nord ser at alle samfunnsutfordringar blir diskuterte ut frå ei Oslo-boble. Regjeringa har prioritert skattekutt til dei privilegerte, men viss du bur i Finnmark og køyrer dieselbil, så får du stempel som miljøsyndar.

– Denne moraliseringa over livet til vanlege folk og mangelen på forståing av at tenester må vere nær folk, trur eg er ei veldig sterk drivkraft for at vi veks, seier Sp-leiaren.

Oppslutninga om partia fordeler seg slik: Ap 25 prosent, Frp 13,8, Høgre 15,1, KrF 3,2, Venstre 2,3, SV 9,8, Sp 22,1, Raudt 4,9 og MDG 2,2.

Målinga er utført 19. mars med 1.000 respondentar i kvart fylke. Feilmarginen er inntil 3 prosentpoeng.

