Leiaren i Presselosjen: – Fabrikkering av sitat er ei journalistisk dødssynd

I ei omfattande TV 2-sak onsdag retta kvinna i den mykje omtalte videoen med Trond Giske frå Bar Vulkan i Oslo kraftig kritikk mot VG. Kvinna meiner at VG og VG-journalist Lars Joakim Skarvøy med kunnskap og vilje publiserte eit feilaktig sitat som skapte eit feil bilde av situasjonen med Giske.

Mats Rønning, leiar av politisk avdeling i Dagbladet og kollega av Skarvøy i Presselosjen – der Rønning er styreleiar og Skarvøy kasserer, ser svært alvorleg på saka.

– Dersom det er sant at VG har fabrikkert eit sitat, så er det ei journalistisk dødssynd. Saka er svært alvorleg og eigna til å svekke truverdet til all journalistikk, og politisk journalistikk spesielt, seier Rønning til Medier24.

Stortingets presselosje er ein medlemsorganisasjon for redaksjonelle medarbeidarar som jamleg dekker Stortinget og norsk politikk.

Rønning får støtte av presseveteran og mediekritikar Sven Egil Omdal.

– Det største problemet er at saka styrker ei oppfatning om at det er utbreidd at journalistar på førehand har avgjort korleis saker skal vinklast, og så vrir dei faktuma til at det passar med vinklinga. Denne saka kjem til å bli hugsa som eit ekstremt alvorleg døme på akkurat det, seier Omdal til Medier24.

Han seier han ikkje kan hugse saker som har fått slike konsekvensar som denne.

– Uansett kva ein meiner om Giske og plassen hans i Arbeidarpartiet, er det ikkje tvil om at dei gryande comebacka hans vart stoppa av VGs handtering av denne saka, seier Omdal.

NTB har prøvd å få ein kommentar frå Lars Joakim Skarvøy utan å lykkast.

