Klimaministeren møtte hordar av streikande ungdom

– Viss jorda blir ein søppelsekk, kva er plan B, ropte tusenvis av elevar som var møtt opp framfor Stortinget.

På førehand var det venta at minst 10.000 ungdommar ville delta i aksjonen i Oslo og minst like mange i liknande aksjonar på over 70 stader rundt om i landet. Klokka 10 fekk klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) overlevert krava frå dei streikande ungdommane.

– Eg er sikker på at dersom eg hadde vore på same alder sjølv, så hadde eg òg vore her, uttalte Ola Elvestuen til pressa på staden.

Han snakka med ungdommane og gav uttrykk for at han delte bekymringa og kravet deira om at noko må gjerast for å redde klimaet. Samtidig var Elvestuen opptatt av å roe dei.

– Det er ikkje så skummelt som det kan verke som når ein les alle nyheitene, sa Elvestuen til dei som overleverte ei liste med krav.

– Det er mange unge i dag som er bekymra, og dei har rett, men det er fullt mogleg å gjere noko med det òg. Det viktig å ha med seg optimismen, så ikkje det blir eit unødvendig alvor som ein må leve med, utdjupa han overfor pressa.

Ei rekke organisasjonar støttar skulestreiken for klimaet, blant dei Redd Barna, Skolenes landsforbund, Kirkens Nødhjelp, Naturvernforbundet, Regnskogfondet, Fagforbundet, Framtiden i våre hender og SOS-barnebyer.

Natur og Ungdom står som arrangør av streikane saman med Grøn Ungdom, Miljøagentane, Sosialistisk Ungdom, AUF, Unge Venstre og Raud Ungdom, i tillegg til engasjerte enkeltpersonar.

