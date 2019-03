Generalforsamlinga i NSB har godkjent nytt namn

innenriks

– Generalforsamlinga har godkjent det nye namnet vårt, Vy, og vi gler oss til å ta det i bruk, seier styreleiar i Vy Dag Mejdell.

NSB og Nettbuss tar i bruk det nye namnet 24. april. Då blir NSBs app og nettside erstatta med Vy-appen og vy.no, og arbeidet med å endre utsjånaden på bussar, tog og bybilar startar.

Dei tilsette får nye uniformer til hausten. Mot slutten av året vil det vere mogleg å kjøpe buss- og togbillett på same stad.

– Det nye namnet vårt forpliktar. Vy seier både noko om at vi har store ambisjonar på vegner av kundane og samfunnet, og at vi skal gi deg gode reiseopplevingar. No er det oppgåva vår å fylle merkevara Vy med innhald, seier konsernsjef i Vy Geir Isaksen.

12. mars vart det kjent at Noregs Statsbaner (NSB) går inn for å samle persontog- og bussverksemda under ei felles merkevare med namnet Vy.

– Eit einstemmig styre i NSB, inkludert representantane til dei tilsette, meiner det er riktig å endre namn. Eg har sagt at eg ikkje vil motsetje meg ønsket til styret, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Vygruppen AS er heleigd av staten ved Samferdselsdepartementet.

(©NPK)