Tidlegare tingrettsdommar tiltalt for nye overgrep mot barn

innenriks

Den pensjonerte dommaren er no tiltalt for seksuell handling med fem jenter under 16 år. Ifølgje tiltalen har dette skjedd fem gonger i fjor, skriv VG.

Mannen er òg tiltalt for å ha utøvd seksuelt krenkjande eller uanstendig åtferd overfor mindreårige på nettstaden Chat.no.

– Han erkjenner straffskyld for alle forholda, seier advokat Hans Petter Klevenberg Haugen til avisa.

Den tidlegare tingrettsdommaren vart i 2014 dømt til åtte månader i fengsel for å ha tatt på to jenter på høvesvis 11 og 13 år. Den gongen nekta han straffskyld.

Året etter vart han tiltalt for liknande overgrep, som skal ha skjedd medan mannen framleis jobba som tingrettsdommar i ein domstol på Austlandet.

