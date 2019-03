Regjeringa med ny handlingsplan mot overdosedødsfall

innenriks

I den nye overdosestrategien til regjeringa vil mellom anna nasesprayen Nalokson bli tilgjengeleg i alle kommunar med sprøytebrukarar. Bruken av denne nasesprayen som motgift mot overdosar, har gitt gode resultat saman med deltaking i læringsnettverk.

– Nalokson nasespray reddar liv. I dag er det 35 kommunar som deler ut denne. Målet er at nasesprayen skal bli tilgjengeleg i alle kommunar med sprøytebruk, seier helseminister Bent Høie (H).

Regjeringa styrker derfor Nalokson-prosjektet med fem millionar kroner i 2019 for å sikre at fleire kommunar tar nasesprayen i bruk. Hovudmålet i strategien er ein årleg nedgang i talet på overdosedødsfall, med ein langsiktig nullvisjon.

– Det er tragisk når nokon mistar livet på grunn av overdose, og det er tungt for pårørande som mistar ein dei er glad i. Dei to siste åra har vi sett ein nedgang i talet på overdosedødsfall. Det tyder på at arbeidet vi har gjort, gir resultat. Men det er framleis altfor mange som mistar livet på grunn av overdosar, derfor er det behov for forsterka innsats, understrekar Høie.

Blant tiltaka i den nye strategien er tettare oppfølging etter ikkje-dødelege overdosar, auka vektlegging av helse og ernæring og at Helsedirektoratet skal vurdere eit nasjonalt varslingssystem når det er særleg farlege rusmiddel i omløp.

