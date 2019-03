Oppattaking av Baneheia-saka utsett igjen

innenriks

Leiar Siv Hallgren av Gjenopptakingskommisjonen seier til VG at ho håper saka kan bli behandla på møtet i oktober.

– Statsadvokaten har bedt om å utsette fristen av behandlinga av Baneheia-saka som var 1. april. Statsadvokaten har fått utsetting til 15. mai. Deretter skal saka sendast til partane. Det betyr at vi ikkje vil få saka opp i juni som antatt, seier Hallgren.

Det er ulike årsaker til at behandlinga av saka drar ut, men Hallgren seier til VG at det er mykje for kommisjonsmedlemmene og saksarbeidarane å setje seg inn i.

Drapsdømte Viggo Kristiansen har venta sidan november 2017 på at Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker skal behandle den sjette søknaden hans. I forkant av kvart møte har advokaten hans, Arvid Sjødin, gitt uttrykk for eit håp om at saka skal bli behandla.

Viggo Kristiansen vart dømd til 21 års forvaring (10 års minstetid) for valdtekt og drap på to jenter i Baneheia i Kristiansand. Han har sidan han fekk dommen hevda at han er uskuldig. Medtiltalte Jan Helge Andersen tilstod og vart dømt til 19 års fengsel. Han er lauslaten etter å ha sona dommen.

(©NPK)