Ny tung dag på børsen for Norwegian

innenriks

Øvst på omsetningslista hamna Equinor, som steig 0,9 prosent til 195,2 kroner. På andreplass hamna Aker BP, som auka med 1,5 prosent. DNB var tredje mest omsett og fall 0,3 prosent.

Venta kursfall

NEL auka mest blant dei store selskapa, med ein kursvekst på 3,5 prosent. Norwegian Air Shuttle gjorde det svakast, med eit kursfall på 5,3 prosent. Onsdag fall Norwegian-aksjen heile 9,75 prosent.

Norwegian-stupet blir sett i samanheng med ein fersk analyse frå storbanken HSBC, skreiv Dagens Næringsliv onsdag. Banken ventar eit betydeleg kursfall i nær framtid, basert mellom anna på ei forventning om at Boeing 737 MAX-flya kjem til å bli ståande på bakken i minst to til tre månader. Når flya er på vingane igjen, ventar HSBC at nye leveransar kjem til å bli utsett i minst eit halvt år.

Banken har kutta kursmålet på Norwegian frå 46 kroner til 20 kroner, og held oppe tilrådinga om å redusere aksjebehaldninga i selskapet, skreiv E24 onsdag.

Kronekursen steig

Shippingsektoren utmerkte seg mest i positiv retning og enda opp 1,1 prosent. Telekomsektoren markerte seg på den negative sida med eit fall på 0,5 prosent.

Prisen på nordsjøolje låg på 68,01 dollar fatet torsdag ettermiddag, eit fall på 49 cent. Eit fat amerikansk lettolje (WTI) vart handla for 59,95 dollar, som er ein nedgang på cirka 28 cent.

Torsdag styrkte den norske krona seg med 0,8 prosent mot euro. 1 euro kostar no 9,62 kroner. Krona styrkte seg med 1 prosent mot amerikanske dollar, noko som inneber at 1 dollar kostar 8,45 kroner. Denne veka har krona stige 0,7 prosent mot euroen og 1,4 prosent mot dollaren.

Opp på Wall Street

Så langt har den amerikanske marknaden hatt ein positiv start på dagen. Rundt klokka 17.30 var den breie indeksen Standard Poor & 500 opp 0,7 prosent, medan industriindeksen Dow Jones hadde klatra 0,6 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq steig 0,9 prosent.

For dei viktigaste børsane i Europa vart det ein blanda dag. I Frankfurt fall den tyske DAX-indeksen med 0,4 prosent, medan indeksen CAC 40 i Paris klatra 0,1 prosent. Ved 17.30-tida låg Londons FTSE 100-indeks an til å auke med 0,9 prosent.

I Asia var det fridag på Nikkei-indeksen i Japan, medan Hang Seng-indeksen i Hongkong enda med ein nedgang på 0,9 prosent.

