Nortura-tilsett sikta for grov korrupsjon

– Denne saka gjeld mistanke om grov korrupsjon, som involverer ein tilsett i Nortura, som vi meiner har tatt imot bestikkingar, seier konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim til Nationen.

Ein av dei sikta er mistenkt for å ha tatt imot bestikkingar i samband med stillinga i Nortura, den andre er sikta for å ha betalt bestikkingar. Kyhring opplyser til NTB at den Nortura-tilsette har hatt ei salsstilling.

– Etterforskinga er i ein innleiande fase, og vi ønsker ikkje å gå nærare inn på kor store beløp det kan dreie seg om eller andre detaljar i saka. Dette av omsyn til etterforskinga, seier Kyhring i ei pressemelding.

Ikkje mot Nortura

Etterforskinga er ikkje retta mot Nortura eller andre personar som jobbar i selskapet. Økokrim vil ikkje seie kor lenge dei har etterforska saka eller kor langt tilbake i tid, den påståtte korrupsjonen skal ha gått føre seg.

– Eg kan stadfeste at det er ein Nortura-tilsett som i dag er henta og avhøyrt av Økokrim, sikta for grov korrupsjon for handel vedkommande har gjort med andre på vegner av Nortura. På noverande tidspunkt kan eg ikkje kommentere ytterlegare detaljar frå etterforskinga, seier forsvararen for den Nortura-tilsette, Marius Dietrichson, til NTB.

I avhøyr

Den andre sikta blir representert av advokat Ola Lunde, som ikkje ønsker å kommentere saka overfor NTB.

– Dei to som er arresterte, sit no i avhøyr. Vi vil vurdere behovet for å krevje om varetektsfengsling etter at avhøyra er gjennomførte, seier Kyhring i Økokrim til NTB torsdag ettermiddag.

